Возраст 18+
Необычное
Про событие
Внимание: перенос события на 27.07.25, 12:00. Фоторетрит — это однодневное событие для женщин, где соединяются мягкие психологические практики и профессиональная фотосъёмка. Это пространство, где ты можешь расслабиться, почувствовать себя в безопасности, зарядиться и получить фотографии, которые хочется пересматривать снова и снова. Что тебя ждёт: — Мягкий настрой и лекция про эмоциональный интеллект от психолога Ирины Федучии — Индивидуальная работа с выбранной позитивной эмоцией (с помощью МАК-карт) — Помощь в создании образа — Профессиональная фотосъёмка от Антона Федорченко — Все исходные фотографии — 5 обработанных фотографий — Тёплый женский круг и обратная связь Немного об организаторе: Ирина и Антон — не просто психолог и фотограф, а семейная пара. Они дополняют друг друга и создают атмосферу уюта и лёгкости. Ирина помогает почувствовать внутреннюю опору и уверенность, а Антон бережно запечатлевает твои самые искренние и тёплые моменты. Вместе они заботятся о том, чтобы ты чувствовал себя комфортно и уходил с фотографиями, в которые влюбляешься. Ты почувствуешь себя увереннее и раскроешь новые грани себя, ощутишь поддержку и бережное сопровождение. Зарядишься ресурсами и получишь кадры, где будет видно твой свет, настроение и индивидуальность. В течение дня будут два перекуса и чай. Правила: 1. Никакой политики и религии. 2. Безоценочность: высказывания, касающиеся других участников, должны быть лишены чего бы то ни было похожего на оценку. 3. Правило «Стоп»: ты, как участник, имеешь право не отвечать на любой вопрос, если не готов этого делать. При такой ситуации запиши себе тему, о которой не захочешь говорить. 4. Ответственность: каждый участник несёт ответственность за свои психологические процессы, свою сохранность и состояние (не допускается любой вид опьянения). Запись в тг: https://t.me/irina_feducci
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