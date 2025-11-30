Идеальная возможность прокачать навыки фотографирования, взглянуть по новому на реальность и своё творчество, добавить необычные работы в портфолио и познакомиться с единомышленниками или же погрузиться в мир фотографии с нуля. Ты узнаешь: — о фирменном стиле фотографа; — об уникальных приёмах; — о том, как работать с брендами и моделями; — о технической стороне фотографии; — о работе в фэшн-среде. Любой уровень. Любая камера. Только ты и твоё желание. Запись в ТГ