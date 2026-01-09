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Фотодень и фотовечер в стиле Русских Святок

МЦД-Внуково, больше информации будет сообщено после бронирования

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от 7600₽ до 8350₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Организаторы создали две сказки русского леса — одну в духе тургеневской зимы, другую в стиле гоголевской, — две Святочные истории. Осталось только выбрать свой формат: фотодень или фотовечер. Фотодень — утончённая снежная история, дневная фотосъёмка в лучших традициях классической русской палитры, цветные кадры в духе старинных Рождественских открыток. Ты получишь 10 портретов и несколько общих фотографий в обработке, попробуешь вкусный самоварный чай и нежное клубничное варенье. Фотовечер — русские сумерки, хороводы теней, вспышка в лоб, а за спиной — живая тьма леса. Концептуальная съёмка в стиле гоголевских сказок и святочных вечеров: яркий макияж, театральное настроение, причудливые украшения и головные уборы. Ты получишь 10 портретов и несколько общих фотографий в обработке, а сразу после фотосета для тебя проведут несколько старинных святочных гаданий. Предоставляют шубки и аксессуары, угощают самоварным чаем. У каждой участницы будет по 8-10 отретушированных портретных фотографий + общие фотографии с мероприятия Формат only girls, по всем вопросам писать в чат Любаве тг https://t.me/negorchit

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