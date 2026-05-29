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Про событие
Это площадка для нетворкинга, вдохновения и новых партнерств для создателей кино и видео, руководителей видеопродакшнов, диджитал-агентств и компаний, которые работают с видео. В программе 2-х дней: — Лекции 200+ лидеров рынка. Среди них: продюсер Сергей Сельянов («Брат», «Горько!», СТВ), режиссёр Ладо Кватания («Казнь», клипы для Cardi B, Kanye West, Хаски), генеральный продюсер ПРЕМЬЕР и РУТУБ Давид Кочаров, креативный продюсер Антон Калинкин («Трасса 2», «Лихие», «Нулевой пациент»), директор Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов, креативный продюсер Ольга Никулина («Аутсорс», «Трасса», «Пищеблок»), сценарист Михаил Врубель («Кентавр», «Первый на Олимпе»), Head of AI в Bazelevs Антон Розенблюм, гендиректор ПЦ «Movie Start» Дмитрий Якунин и другие эксперты — всего 200+ спикеров в 8 залах. — Практические МК по свету, звуку, монтажу, цветокору, в том числе про создание мобильного видео и контента с помощью нейросетей. — Питчинг своих проектов представителям крупных продакшнов и онлайн-кинотеатров, с возможностью дальнейшего финансирования и реализацией. — Разборы проектов участников от спикеров и бизнес-консультации. — Быстрые бизнес-свидания и другие нетворкинг-активности среди 3000+ офлайн участников — возможность найти клиентов, подрядчиков, проекты, завести полезные знакомства в индустрии. — Неформальный вечерний фуршет со спикерами, партнерами и вип-участниками. Можно участвовать в форуме офлайн или онлайн. Ожидается повышение цен. Больше информации о мероприятии и спикерах: https://2026.vidmk.ru/
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