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«Ford против Ferrari» в кинобаре

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: В начале 1960-х Генри Форд II принимает решение улучшить имидж компании и сменить курс на производство более модных автомобилей. После неудавшейся попытки купить практически банкрота Ferrari американцы решают бросить вызов итальянским конкурентам на трассе и выиграть престижную гонку 24 часа Ле-Мана. Чтобы создать подходящую машину, компания нанимает автоконструктора Кэррола Шэлби, а тот отказывается работать без выдающегося, но, как считается, трудного в общении гонщика Кена Майлза. Вместе они принимаются за разработку впоследствии знаменитого спорткара Ford GT40. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent

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