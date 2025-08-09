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Fomo квиз с Сюзанной и Никитой Каменским

Ровесник
Малый Гнездниковский 9с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Необычное

Про событие

Квиз проведут легендарная певица Сюзанна и продюсер Никита Каменский. Обсудить можно будет всё, что любишь и стыдно переслушивашь ночью: от хитов Бритни Спирс и треков из TikTok до сериалов, мемов и светских сплетен! Для записи — укажи имя и фамилию в комментариях под постом в тг. Можно записаться одному, тебя случайным образом распределят в команды. Можно записаться командами по 6 участников (будет круто, если укажешь название вашей банды)

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