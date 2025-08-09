Квиз проведут легендарная певица Сюзанна и продюсер Никита Каменский. Обсудить можно будет всё, что любишь и стыдно переслушивашь ночью: от хитов Бритни Спирс и треков из TikTok до сериалов, мемов и светских сплетен! Для записи — укажи имя и фамилию в комментариях под постом в тг. Можно записаться одному, тебя случайным образом распределят в команды. Можно записаться командами по 6 участников (будет круто, если укажешь название вашей банды)