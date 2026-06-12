Флорион — музыкальный и просветительский проект, основанный тремя музыкантами — Валентином Тащенковым, Денисом Чёрным и Екатериной Порубовой. Они создают медитативную и потоковую музыку. Здесь поделятся опытом и знаниями в интуитивной игре на перкуссии: язычковых барабанах-глюкофонах, хангах, африканском барабане джембе и других. Миссия проекта — показать людям, что проявлять себя творчески через музыку никогда не поздно, а также что играть и сочинять красивую музыку не так сложно, как кажется на первый взгляд. Здесь ты сможешь освоить сразу несколько инструментов и понять, как работает ритм, мелодия и композиция в целом. Тебя научат импровизировать, адаптировать ритмы и сочинять музыку на разных перкуссионных инструментах. Кому подойдут музыкальные сессии? Тем, кто хочет подружиться с музыкой, начать свободно играть и звучать. Материал будет понятен новичкам, специальные навыки не требуются. Уровень подготовки — любой.