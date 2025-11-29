Парадокс нашего времени заключается в том, что люди окружены другими — на работе, дома, в пути — но часто чувствуют себя одинокими. Почему так происходит? Этот вопрос подталкивает к более глубоким, личным размышлениям: — Действительно ли я хочу быть ближе к другим людям? — Как сохранить свою свободу, объединяясь с другими? — Что значит по-настоящему быть вместе? — Предполагает ли объединение ответственность, и почему люди её боятся? Практикум школы философии «Новый Акрополь» представляет собой пространство для совместного поиска ответов. Через диалог и практические задания участники будут исследовать эти вопросы, черпая вдохновение из философии, чтобы понять законы жизни, человека и его предназначения, а также обрести путь к счастливой жизни в гармонии с другими. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.