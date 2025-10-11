«Махабхарата» — грандиозный индийский эпос, который считают одной из самых древних книг на Земле. В череде притч и историй скрываются жемчужины древних знаний о мире, о природе и, конечно, о самом человеке — его предназначении, долге и свободе выбора, ценности жизни и страхе смерти. И, конечно же, о счастье: в чём оно и как его обрести? Многие великие люди — среди них Иоганн Гёте, Лев Толстой и Альберт Эйнштейн — обращались к «Махабхарате» в поисках ответов на вопросы о своей судьбе. Махатма Ганди писал, что эта книга стала для него настоящим учителем жизни. Эти вопросы актуальны и сегодня. Если тебе интересен символизм этого произведения, присоединяйся к диалогу, посвящённому «Махабхарате». Встреча пройдёт в формате киноклуба, где ты сможешь посмотреть фрагменты сериала «Махабхарата» 2013 года, создателям которого удалось почти невозможное: сохранить глубину и философию первоисточника и при этом создать зрелищный, красивый фильм. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.