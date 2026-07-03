Открытый разговор с Евгением Цурканом и Евгением Колядинцевым о хорроре как о жанре. Хоррор редко считают серьёзным жанром. Его нечасто награждают престижными премиями, критики относятся к нему с осторожностью, а зрители нередко воспринимают как развлечение на один вечер. И всё же именно хоррор снова и снова оказывается пространством для разговора о том, что по-настоящему тревожит. Почему человек добровольно ищет отрицательных эмоций? Откуда берётся удовольствие от страха? Как меняются коллективные кошмары и что они могут рассказать о времени, в котором ты живёшь? И действительно ли хорошие страшные истории говорят не столько о монстрах и маньяках, сколько о попытке человечества справиться с неизвестностью? На открытой встрече поговоришь о границах хоррора, природе страха и о том, почему жанр ужасов остается одним из самых точных способов исследовать человеческий опыт. Отдельно обратишься к идее Говарда Лавкрафта о том, что подлинный ужас начинается там, где привычная картина мира перестает казаться надежной. Ведущий — Евгений Цуркан, кандидат философских наук, старший преподаватель философского факультета МГУ, соведущий «Подкаста о философии» Приглашенный гость — Евгений Колядинцев, режиссер и исследователь жанра хоррора Время: 19:00 — сбор гостей, 19:30 — начало мероприятия