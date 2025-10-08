Новое российское кино Россия, 2024 1 ч 39 мин 18+ В морском северном городе живет Яна. Вопреки всему она умеет находить удовольствие в маленьких радостях бытия. Яна увлекается филателией и долгими прогулками вдоль линии прибоя. Она живёт в ожидании корабля, на котором вот-вот должен вернуться ее отец. Однажды на почту, где работает Яна, заходит моряк Петр, и жизнь девушки меняется. «У «Филателии»... нарочито приподнятый тон, хотя надежда в фильме пробивается так же робко, как сияют хрупкие светлячки. Соучастник сказочной истерии последних лет, фильм все-таки не порывает с действительностью: редкий инклюзивный сюжет без назидания и идеализации работает с вечной дихотомией добра и зла» («Сеанс»). «Наталье Назаровой, ушедшей из жизни этой весной, удалось почти невероятное: снять картину о больном сердце — и о боли сердца, — которая оставляет чувство щемящей грусти, но не отчаяния» («Кинорепортёр»). «Филателия» — обладатель гран-при фестиваля «Окно в Европу» за лучший игровой фильм (и специального приза фестиваля «за пронзительный актерский дуэт»), гран-при фестивалей «Северный характер», Arctic Open и «Киношок», кинопремии «Белый слон» за лучшую главную женскую роль (Алина Ходжеванова) и приза «Лучший актёр» (Максим Стоянов) Каирского международного кинофестиваля.