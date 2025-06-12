Внимание: перенос начала события на 12 июня 2025, 16:00. Приезжай, чтобы самолично прикоснутся к гигантам космического пространства. Будешь наблюдать за большими космическими структурами и далёкими манящими звёздами. На фестивале будешь наблюдать за небом, слушать лекции от известных научпоп спикеров и смотреть астрономические выставки. Также тебя ждёт космический концерт в лесу на фоне 3000 снимков телескопа Хаббл, костёр в кругу единомышленников и вдохновение от близости Космоса. Бронь билетов с ночёвкой в стационарных глэмпинг шатрах на сайте astroglamp.ru