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Фестиваль российских вин

Азбука вкуса, Кутузовский проспект, 18

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Глубокое погружение в российское виноделие с дегустацией более 100 образцов из Крыма, Краснодарского края, долины Дона и Волги. Здесь собрали для тебя вина от прославленных мастеров и молодых энтузиастов, традиционные полюбившиеся сорта и неожиданные эксперименты. Что тебя ждёт: — Более 100 вин от 27 виноделен: возможность попробовать, сравнить, открыть новые имена, сорта винограда и стили — Викторина и розыгрыши — Лёгкие закуски — Общение с единомышленниками Фестиваль проводится для лиц, достигших 18 лет. Организатор имеет право попросить посетителя предъявить документы, удостоверяющие личность.

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