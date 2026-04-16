Глубокое погружение в российское виноделие с дегустацией более 100 образцов из Крыма, Краснодарского края, долины Дона и Волги. Здесь собрали для тебя вина от прославленных мастеров и молодых энтузиастов, традиционные полюбившиеся сорта и неожиданные эксперименты. Что тебя ждёт: — Более 100 вин от 27 виноделен: возможность попробовать, сравнить, открыть новые имена, сорта винограда и стили — Викторина и розыгрыши — Лёгкие закуски — Общение с единомышленниками Фестиваль проводится для лиц, достигших 18 лет. Организатор имеет право попросить посетителя предъявить документы, удостоверяющие личность.