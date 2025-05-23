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Фестиваль новых открытий в астрономии с наблюдениями в телескоп

Astroglamp
Тульская область, поселок Студенецкие выселки, 140 км от МКАД по трассе М4

Начало:

Завершение:

от 9500₽ до 14000₽
Возраст 0+
Выставки
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

На фестивале поговоришь о том, как люди определили размер Космоса и наше место в нем, обсудишь последние открытия в астрономии. Пройдешь по пути Эдвина Хаббла, наблюдая за глубоким Космосом – галактиками, туманностями и скоплениями в телескопы. Близко к датам феста будет новолуние, поэтому засветка Луны не помешает изучить самые сложные и тусклые объекты. Также на закате последний шанс понаблюдать за полосатым гигантом Юпитером, который вскоре спрячется за Солнцем. На фестивале будешь наблюдать за небом, слушать лекции от известных научпоп спикеров и смотреть астрономические выставки. Также тебя ждёт космический концерт в лесу на фоне 3000 снимков телескопа Хаббл, костёр в кругу единомышленников и вдохновение от близости Космоса. Бронь билетов с ночевкой в стационарных глэмпинг шатрах на сайте astroglamp.ru

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