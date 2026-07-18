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Про событие
Лекции, концерты, мастер-классы во дворе музея Скрябина. Участников маркет будет более 50: украшения, керамика, ароматы, интерьерные вещицы и винтаж, одежда и аксессуары. Подробнее: https://seasons-project.ru/18-19-iyulya-festival-more-amore/ 18-19 июля с 12:00 до 21:00
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