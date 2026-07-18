ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Фестиваль во дворе музея Скрябина

Дворик дома-музея А. Н. Скрябина, Большой Николопесковский переулок, 11с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Лекции, концерты, мастер-классы во дворе музея Скрябина. Участников маркет будет более 50: украшения, керамика, ароматы, интерьерные вещицы и винтаж, одежда и аксессуары. Подробнее: https://seasons-project.ru/18-19-iyulya-festival-more-amore/ 18-19 июля с 12:00 до 21:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста