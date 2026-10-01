Концерт живой музыки, созданный для глубокого отдыха и ярких впечатлений. За два часа шесть профессиональных музыкантов проведут тебя через четыре удивительных музыкальных мира: завораживающее звучание индийского ситара, проникновенный дуэт дудука и виолончели, нежная неоклассика на рояле и мощные вибрации гонга, поющих чаш, шаманских бубнов и других редких инструментов. Все выступления объединены в единое музыкальное путешествие, в котором можно забыть о повседневной суете, отпустить напряжение и просто наслаждаться моментом. Тебе не нужно ничего делать, ни на чём специально концентрироваться или уметь медитировать — о тебе позаботились, достаточно удобно устроиться в мягком кресле и позволить музыке увлечь тебя за собой. Это вечер для тех, кто хочет по-настоящему отдохнуть, услышать что-то новое и пережить необычный опыт, который сложно получить на обычном концерте. Промокод на скидку 10% – КАВЕР