ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Фестиваль медитативной музыки «Вибрации Москвы»

Москонцерт Холл, Каланчёвская улица, 33

Начало:

Завершение:

от 1990₽ до 4490₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Концерт живой музыки, созданный для глубокого отдыха и ярких впечатлений. За два часа шесть профессиональных музыкантов проведут тебя через четыре удивительных музыкальных мира: завораживающее звучание индийского ситара, проникновенный дуэт дудука и виолончели, нежная неоклассика на рояле и мощные вибрации гонга, поющих чаш, шаманских бубнов и других редких инструментов. Все выступления объединены в единое музыкальное путешествие, в котором можно забыть о повседневной суете, отпустить напряжение и просто наслаждаться моментом. Тебе не нужно ничего делать, ни на чём специально концентрироваться или уметь медитировать — о тебе позаботились, достаточно удобно устроиться в мягком кресле и позволить музыке увлечь тебя за собой. Это вечер для тех, кто хочет по-настоящему отдохнуть, услышать что-то новое и пережить необычный опыт, который сложно получить на обычном концерте. Промокод на скидку 10% – КАВЕР

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-медиация по выставке «Только не говори маме»
Арт-медиация по выставке «Только не говори маме»

1500₽

Равная группа поддержки: КПТСР
Равная группа поддержки: КПТСР

от 500₽

Партнёрство и создание отношений: мастерская для пар
Партнёрство и создание отношений: мастерская для пар

1000₽

Манго Буст
Манго Буст

1200₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Симфония: Андертейл и Дельтарун
Симфония: Андертейл и Дельтарун

от 3300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи