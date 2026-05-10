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Фестиваль косплея «Тогучи»

ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана, Рубцовская набережная, 2/18

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1900₽
Возраст 12+
Игры
Фестивали

Про событие

Один из старейших и крупнейших в России фестивалей косплея. Фестиваль, который собирает вместе всех любителей перевоплотиться в любимого персонажа любого источника, начиная традиционными восточными направлениями (аниме, манга, джей-рок, уличная японская мода), продолжая западными и российскими (фильмы, мультфильмы, книги, комиксы, знаменитости, исторический костюм и т.д.) и заканчивая оригинальными авторскими костюмами или синтезом различных известных персонажей и стилей. Тогучи — это сотни единомышленников в одном месте и в одно время, яркая сценическая программа на весь день (сценки, танцы, дефиле, караоке, игры со зрителями), большая ярмарка на любой вкус и кошелек, бесплатные профессиональные фотозоны для всех, кто пришел в костюме и традиционно на память бесплатный памятный значок. Если ты пришёл в костюме как зритель: имеются комнаты для переодевания и бесплатная камера хранения. Больше информации об участниках и активностях: https://www.toguchi.ru/ https://vk.com/toguchi

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