Фестиваль природо-звукотерапии. 3 дня фестиваля, 25 часов программы, 12 мастеров и практиков, 7 музыкантов. Представь: Ты идёшь по лесу. Воздух — хвоя, мох, земля. Пение птиц. Шелест. И вдруг — вибрации. Природа начинает звучать. Звук не снаружи — он внутри тебя. Ты — часть этой музыки. Что тебя ждёт: - Йога голоса — поёшь, дышишь, чувствуешь, - Фитоэкскурсии — знакомство с травами и их магией, - Звукотерапия — чаши, колокола, вибрации, - Лесные купания (Shinrin-yoku) — медитативное соединение с природой, - Целебная баня, мастер-классы, лекции, ярмарка, - Травяные чаи, ароматы, ремёсла, уют, - Живая музыка и танцы у костра, - Лесная терапия и цигун. Зачем тебе туда? — Снять маски и просто быть собой — Почувствовать единство с природой — Услышать свой истинный голос и проявить его — Вдохнуть свежий воздух и замедлиться от ритма большого города — Почувствуешь объединяющий дух «племени» Проживание: Фестиваль в формате кемпинга с возможностью проживания в номере отеля. Питание: 3-х разовое домашнее, традиционное или вегетарианское питание на выбор от поваров-резидентов арт-усадьбы Гуслица — комплексные завтраки, обеды и ужины. На территории фестиваля Голос Трав находится фуд-корт зона с чайной и лимонадами. Трансфер: Организован естественным образом. Ты можешь добраться до эко-усадьбы на электричке с Казанского вокзала. Организаторы и проводники: 1) Мария Селезнёва. Автор проекта, разножанровая певица, композитор, наставник в системе йоги голоса, травница, лесотерапевт, совладелица усадьбы природотерапии «ЗемляДел». 2) Леонид Лесной. Соорганизатор фестиваля, куратор, травник, мастер фито-сборов. 3) Аркадий Ануфриев. Организатор фестиваля, менеджер проекта, психолог, звукотерапевт, мастер практики гвоздестояния, музыкант с опытом более 20 лет. Природа ждёт тебя. Ты и есть голос трав.