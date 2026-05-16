Научная конференция о смешариках!:) Программа: 16 мая: 10:00 Сбор гостей 10:30 Торжественное открытие конференции 10:45 Научная секция 13:15 Лекция «ИИ для тех, кто учится» 14:00 Научная секция 16:30 «Смешарики сквозь вселенные» — встреча с создателями проекта 17:30 Показ серий Смешариков 18:00 Окончание мероприятия 17 мая: 10:00 Сбор гостей 10:30 Научная секция 13:30 Наука и технологии за кадром ПинКод 2.0 14:00 Виды игрового досуга в Ромашковой долине 14:30 Наука и технологии за кадром ПинКод 2.0 15:00 Показ серий ПинКод 2.0. 15:20 Научная секция 17:00 Развлекательная секция 18:00 Окончание мероприятия