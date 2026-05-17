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Феллини: кино и мода

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 12+

Про событие

Интерес к картинам Феллини у модных дизайнеров появился в 90-х, когда молодые и талантливые пришли в модные дома с историей и традициями, а два Оскара за костюмы «La Dolce vita» и «Восемь с половиной» оставили глубокий след в мире моды. На лекции поговорят про фильмы: «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Рим» и «Джульетта и духи». Рассмотрят главных героев и посмотрят как их образами вдохновлялись дизайнеры на создание своих коллекций, рекламных компаний и модных шоу: Guess, Valentino, Jean Paul Gaultier, Dior, Dolce and Gabbana, Chanel и многие другие. О лекторе: Екатерина Свирина окончила Лондонский колледж моды. Её профессиональный опыт включает работу фэшн-продюсером и управляющим фэшн-редактором в журнале Cosmopolitan, консультантом по развитию брендов, лектором ведущих ВУЗов по «модной» тематике. В стоимость любого билета включено угощение. Сбор гостей в 11:30, начало в 12:30.

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