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Файб: самое странное поколение | 7 декабря

Кинотеатр Каро 11 Октябрь, улица Новый Арбат, 24

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 6500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Бумеры, зумеры, миллениалы, поколение альфа. Какими людей сделало время, когда они росли, социализировались и узнавали мир? Почему молодежь всегда кажется непонятной тем, кто старше, и можно ли её все-таки понять? И какое поколение можно назвать самым странным за всю историю? Ответы — в новой лекции Александра Файба.

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