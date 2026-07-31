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Эволюция: Прайм эра

Futurione, 2-я Останкинская улица, 3

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Завершение:

от 3500₽ до 20000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Иммерсивный фестиваль электронной и живой музыки, технологий, биохакинга и человека будущего Дневная программа: человек будущего | 18:00-22:-00 — лекции по теме технологий в сфере здоровья и состоянии человека — биохакинг — медитации и исцеление звуком — арт-пространства и перформансы — живая музыка Ночная программа: аудиовизуальное погружение | 22:00-3:00 — 4 танцпола и 20+ артистов — известные диджеи — иммерсивные перформансы — 7 фиджитал пространств — световые и мультимедиа-инсталляцииФОРМАТ — 1500 гостей — 10 тематических зон — зоны: биохакинг, медитации — музыка, выступление диджеев, искусство и технологии в одном пространстве

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