Иммерсивный фестиваль электронной и живой музыки, технологий, биохакинга и человека будущего Дневная программа: человек будущего | 18:00-22:-00 — лекции по теме технологий в сфере здоровья и состоянии человека — биохакинг — медитации и исцеление звуком — арт-пространства и перформансы — живая музыка Ночная программа: аудиовизуальное погружение | 22:00-3:00 — 4 танцпола и 20+ артистов — известные диджеи — иммерсивные перформансы — 7 фиджитал пространств — световые и мультимедиа-инсталляцииФОРМАТ — 1500 гостей — 10 тематических зон — зоны: биохакинг, медитации — музыка, выступление диджеев, искусство и технологии в одном пространстве