Вместе с организаторами поговоришь о спектаклях по «Евгению Онегину», судьбе романа и есть любимые блюда Пушкина, адаптированные под здоровое питание. Меню ужина, которым могли бы накормить Ларины: Свекольный блин со слабосоленым лососем и тофу; Кролик или щучьи котлеты в сливочном соусе с гарниром из овощей Яблочный пирог Вульфов; Шампанское; Компот из брусники; Чай. На ужине ты получишь список московских спектаклей, которые точно стоит увидеть, поймёшь, почему этот роман сложен для постановок, узнаешь его сценическую судьбу. Обсудишь свои личные впечатления от романа, попытаешься понять, почему герои вели себя именно так, а не иначе, пофантазируешь об альтернативных сценариях развития событий, подумаешь о том, чем роман может помочь нам сегодня. Меню ужина составлено из блюд, которые упоминаются в «Евгении Онегине», а также входят в список любимых блюд Пушкина. Приближать блюда к правильному питанию будет Олэна Панчук ?– коуч по здоровью, нутрициолог, автор мастер-классов для детей и взрослых по полноценному питанию. Лекцию проведёт Мария Музалевская – театральный критик, спикер программы «Игра в бисер», студентка театроведческого факультета ГИТИСа, первый главный редактор «Театрального журнала».