Евгений Чебатков
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 2200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверочный концерт Евгения Чебаткова. Событие состоится в «Большевик Лофт» - разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуем приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.
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