Спектакль по мотивам одноимённой пьесы Жана-Люка Лагарса. Старший сын возвращается домой после долгого отсутствия, чтобы рассказать о своём диагнозе. Чем его встретит семья, изменившаяся за эти годы? Примирение и старые обиды. Смех и крики. Надежды на будущее и воспоминания. Что по-настоящему важно перед «концом света»? Семейная драма в одной комнате и в двенадцати попытках быть честными. Продолжительность — 1 час 30 минут.