Бывает, что летом происходят события, которые меняют нас навсегда. Это было летом — камерный творческий показ, собранный из личных историй участников студии актёрских практик «Полярная Студия». Это честные монологи о поиске себя, взрослении, страхах, ошибках, выборе и случайностях, которые становятся поворотными точками жизни. Без сцены и дистанции — только живые люди, живые эмоции и ощущение, что всё происходит рядом с тобой. Каждая история — как разговор с другом, в котором вдруг узнаёшь себя. Где-то будет смешно, где-то неловко, где-то неожиданно тепло. Формат камерный — до 20 зрителей. Это создаёт атмосферу доверия и присутствия, которую невозможно почувствовать в большом зале. По желанию после показа возможно остаться на обсуждение с режиссёром и участниками.