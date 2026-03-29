ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Это было летом: вечер историй в Студии актёрских практик

Скаковая улица, 9

Начало:

Завершение:

490₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Бывает, что летом происходят события, которые меняют нас навсегда. Это было летом — камерный творческий показ, собранный из личных историй участников студии актёрских практик «Полярная Студия». Это честные монологи о поиске себя, взрослении, страхах, ошибках, выборе и случайностях, которые становятся поворотными точками жизни. Без сцены и дистанции — только живые люди, живые эмоции и ощущение, что всё происходит рядом с тобой. Каждая история — как разговор с другом, в котором вдруг узнаёшь себя. Где-то будет смешно, где-то неловко, где-то неожиданно тепло. Формат камерный — до 20 зрителей. Это создаёт атмосферу доверия и присутствия, которую невозможно почувствовать в большом зале. По желанию после показа возможно остаться на обсуждение с режиссёром и участниками.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста