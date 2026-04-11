Его идеи изменили представления о человеке и обществе, а книги стали мировыми бестселлерами благодаря ясности мысли и актуальности поднимаемых вопросов. Фромм развенчивает устоявшиеся стереотипы не для того, чтобы расстроить читателя, а чтобы помочь каждому открыть свою подлинную сущность. На лекции глубоко погрузятся в его учение и будут обсуждать важные вопросы: — Можно ли научиться любить? — Что важнее – иметь или быть? — Почему человек бежит от свободы и как это преодолеть? — Возможно ли жить в гармонии с собой и миром? Особое внимание будет уделено знаменитой классификации реакций «человека для себя», которая легла в основу современной практической психологии и до сих пор используется в терапии. Лектор: Рита Файфель — литературовед, педагог иностранных языков, автор учебных пособий.