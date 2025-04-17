Дегустация вин от винодельни Envinate — объединения энологов и агрономов, которое создает новое испанское виноделие. Envinate переводится как «делайте вино сами». Это проект четырёх увлечённых молодых виноделов: Роберто Сантаны, Хосе Мартинеса, Лауры Рамос и Альфонсо Торренте. Четверка познакомилась во время изучения энологии в Аликанте в 2005 году и сформировала коллектив, основанный на общей философии виноделия и желании исследовать древние терруары западной Испании, на которые повлияла Атлантика. На винодельне для ферментации и выдержки используют бетонные или старые дубовые бочки. Сера применяется только при розливе в минимальных количествах. На этикетках указывают владельцев виноградников, деревню и часто тип почвы. Гости попробуют вина трёх регионов — Кастилия Ла Манча, Галисия и Тенерифе. Винный лист: 1. Envinate Palo Blanco 2022 (Тенерифе — Листан Бланко 100%) — белое сухое. 2. Envinate Albahra 2022 (Кастилья Ла Манча — Гарнача Тинторера 100%) — красное сухое. 3. Envinate Lousas Vinas de Aldea 2021 (Галисия, Рибейра Сакра — Менсия 80% + другие сорта) — красное сухое. 4. Envinate Benje Tinto 2022 (Тенерифе — Листан Прието 90%, Тинтилья 1%, Листан Бланко 9%) — красное сухое. 5. Envinate Migan Tinto 2022 (Тенерифе — Листан Негро 100%) — красное сухое. 6. Envinate La Santa de Ursula Tinto 2022 (Тенерифе — Листан Негро 50%, Неграмоль 48%, Листан Бланко 2%) — красное сухое. Ведущий дегустации — Александр Арфеев. Включено — 6 образцов вина. Дополнительно можно заказать блюда по меню. Начало в 19:00 — 17 апреля. Бронирование: +7 903 792 61 50