В рамках кинопоказа будут смотреть фильм в оригинале, а затем состоится дискуссия на английском языке. Участники поговорят о персонажах, языке фильма, контексте эпохи и о том, почему эта история остаётся актуальной спустя десятилетия. Annie Hall — классика американского кино и один из самых узнаваемых фильмов Вуди Аллена, удостоенный премии «Оскар». Это интеллектуальная романтическая комедия о любви, времени, попытках понять другого — и самого себя. Фильм построен на тонком юморе, живых диалогах и ироничных наблюдениях за человеческими отношениями. Именно разговор является его главным героем, поэтому Annie Hall остаётся идеальной основой для обсуждения, интерпретаций и философских размышлений. Уровень языка для участия в обсуждениях: продолжающие, продвинутые. Уровень языка, необходимый для просмотра и участия в качестве слушателя: любой. Ведущие: Анастасия Калюжная – журналист, автор рубрик о культуре и образе жизни в журнале «Монокль», основатель площадки «Культурный код», куратор английского дискуссионного клуба. Модератор дискуссий на российских и международных конференциях на английском языке. Анастасия Кочарян – куратор английского дискуссионного клуба в рамках площадки «Культурный код», преподаватель английского языка. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость билетов включены угощения, чай и вино.