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English Speaking Wine Club

Ресторан «Счастье», Большой Путинковский переулок, 5

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Здесь пьют вино, болтают на английском, знакомятся на летней террасе с шикарным видом на Москву. Обсуждают только самые горячие и актуальные темы — отношения, деньги, путешествия, переезды и даже искусственный интеллект. Клубы проводят профессиональные преподаватели с опытом от 5 лет. По всем возникшим вопросам звони организатору по указанному номеру. Место проведения: Летняя терраса с видом на Москву. Для покупки билета переходи по кнопке «купить билет» и пиши организатору в удобном мессенджере. В стоимость уже входит напиток и закуски из меню.

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