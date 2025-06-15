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Еда
Про событие
Здесь пьют вино, болтают на английском, знакомятся на летней террасе с шикарным видом на Москву. Обсуждают только самые горячие и актуальные темы — отношения, деньги, путешествия, переезды и даже искусственный интеллект. Клубы проводят профессиональные преподаватели с опытом от 5 лет. По всем возникшим вопросам звони организатору по указанному номеру. Место проведения: Летняя терраса с видом на Москву. Для покупки билета переходи по кнопке «купить билет» и пиши организатору в удобном мессенджере. В стоимость уже входит напиток и закуски из меню.
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