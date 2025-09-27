Квартирник, где собирается заинтересованный круг людей, чтобы увидеть новые грани своего восприятия мира, при помощи мак карт, фигурок и взаимодействия друг с другом в диалоге. Программа мероприятия: знакомство с новыми людьми в формате игры— настольная игра, в которой нужно демонстрировать эмоции и угадывать эмоции других игроков. Главная цель игры — дать понять человеку в игровой форме, какие эмоции существуют, чем они различаются и как ими управлять. Правила игры: Игрок, который демонстрирует эмоцию, называется ведущим. Он зачитывает фразу с карты фраз, показывая нужную эмоцию и выкладывает карту на стол рубашкой вверх. Остальные игроки в своих картах находят подобную карту и также выкладывают на стол. Затем карты перемешиваются и выкладываются в ряд. С помощью жетонов голосования игроки пытаются угадать карту ведущего. Ведущий получает очки, его карту кто-нибудь угадал. Остальные игроки получают очки, если угадали карту ведущего и если на их карту кто-то поставил. Ведущий: Стручкова Татьяна Михайловна — поступила в магистратуру на факультет психологии. Ведет игры с 2020 года на девичниках, такие как «Лила», «ключ к подсознанию». Место проведения: Метро Беговая Можно парами приходить Как попасть: Запись в личные сообщения ТГ