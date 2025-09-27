ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Эмоциональный интеллект

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+
Игры

Про событие

Квартирник, где собирается заинтересованный круг людей, чтобы увидеть новые грани своего восприятия мира, при помощи мак карт, фигурок и взаимодействия друг с другом в диалоге. Программа мероприятия: знакомство с новыми людьми в формате игры— настольная игра, в которой нужно демонстрировать эмоции и угадывать эмоции других игроков. Главная цель игры — дать понять человеку в игровой форме, какие эмоции существуют, чем они различаются и как ими управлять. Правила игры: Игрок, который демонстрирует эмоцию, называется ведущим. Он зачитывает фразу с карты фраз, показывая нужную эмоцию и выкладывает карту на стол рубашкой вверх. Остальные игроки в своих картах находят подобную карту и также выкладывают на стол. Затем карты перемешиваются и выкладываются в ряд. С помощью жетонов голосования игроки пытаются угадать карту ведущего. Ведущий получает очки, его карту кто-нибудь угадал. Остальные игроки получают очки, если угадали карту ведущего и если на их карту кто-то поставил. Ведущий: Стручкова Татьяна Михайловна — поступила в магистратуру на факультет психологии. Ведет игры с 2020 года на девичниках, такие как «Лила», «ключ к подсознанию». Место проведения: Метро Беговая Можно парами приходить Как попасть: Запись в личные сообщения ТГ

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста