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Эльза Скиапарелли: за пределами обыкновенного

Отель Садовое кольцо, проспект Мира, 14с2

Начало:

Завершение:

5300₽
Возраст 14+

Про событие

Лекция, на который ты узнаешь о парадоксальном гении Эльзы Скиапарелли — итальянки, которая осмелилась совместить haute couture с сюрреализмом и навсегда бросила вызов традиционной моде. Эльза Скиапарелли, которую Гарбиэль Шанель называла «безумная итальянка», вызывала разные эмоции — от зависти до обожания. Одни восхищались её инновациями в моде, другие удивлялись умением совместить в моде несовместимое — и превратить дефиле в праздничное шоу. Эльза предложила носить вечерние платья с бижутерией, интегрировала в дамскую моду застежку-молнию, ввела накладные плечи и объемный крой, расширила гардероб модниц, предложив юбку -шорты, и не побоялась воплотить сюрреалистические идеи. На лекции поговоришь о разных сторонах натуры Скиапарелли и её тонком вкусе, любви к антиквариату и современному искусству, особенном понимании роскоши и традиции, и фантастическом бесстрашии перед художественными экспериментами. Лектор: Елена Рубан.

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