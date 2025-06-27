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Елизавета Фетисова. Философия любви: от эроса до краша

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

На лекции ты узнаешь, как менялись личностные и философские представления о любви от античности до наших дней, в какой момент у нас появилось много половинок и когда «свайп» создал парадокс выбора. Лектор Елизавета Фетисова расскажет: – почему все влюблённые мыслят одинаково, а принцессы Диснея вечно спят; – какие любовные нарративы использует массовая культура, и почему мы всё ещё верим в «жили они долго и счастливо», несмотря на статистику разводов; – с чего мы решили, что у нас есть вторая половинка; – почему альтушка – это идеал для античного эроса; – почему «Тиндер» вместо помощи в поиске любви всё усложнил; – какие любовные коды использует Шуфутинский, и в чём метафизика Круга; – и правда ли, что фильмы для взрослых лишили нас плоти и заставили любить мертвечину (да, там есть другие категории, но это метафора). Лектор: Елизавета Фетисова, преподаватель философии, публичный лектор, креативный продюсер и ведущая «Философского шоу» от Medium Quality. Билеты в день мероприятия будут стоить 1500 рублей.

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