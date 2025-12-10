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Кино
Про событие
Вечер просмотра авторских диафильмов. «Звук предчувствия беды», «Ну и ну», «Зеркало», «Чёрная Вода» и много других диафильмов прокрутят для тебя четыре дрессированные обезьянки на четырёх электрических фильмоскопах. В программе 10 цветных новинок и множество старых полюбившихся зрителям плёнок. Количество мест строго ограничено. Да будет праздник.
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