Вечер просмотра авторских диафильмов. «Звук предчувствия беды», «Ну и ну», «Зеркало», «Чёрная Вода» и много других диафильмов прокрутят для тебя четыре дрессированные обезьянки на четырёх электрических фильмоскопах. В программе 10 цветных новинок и множество старых полюбившихся зрителям плёнок. Количество мест строго ограничено. Да будет праздник.