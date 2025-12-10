ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

электрокартинки

Краснопресненская набережная, 12

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Вечер просмотра авторских диафильмов. «Звук предчувствия беды», «Ну и ну», «Зеркало», «Чёрная Вода» и много других диафильмов прокрутят для тебя четыре дрессированные обезьянки на четырёх электрических фильмоскопах. В программе 10 цветных новинок и множество старых полюбившихся зрителям плёнок. Количество мест строго ограничено. Да будет праздник.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста