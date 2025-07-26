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Экскурсия в Кратово с посещением дачи Абрикосова, усадьбы Эвтерпы и детской железной дороги

Станция Кратово, посёлок городского типа Кратово, Раменский район

Начало:

Завершение:

3750₽
Возраст 12+

Про событие

Сможешь прогуляться по знаменитым стародачным местам и заглянуть в гости к дачникам. Поговоришь о том, как проводили лето в Подмосковье, об образе жизни второй половины XIX и XX века. Что тебя ждёт: 1. Полюбуешься пейзажами Кратовского озера, а ещё постоишь на мраморном мостике и проедешь две станции по Детской железной дороге. 2. Побываешь в гостях у Дмитрия Абрикосова — потомка знаменитой купеческой династии. Познакомишься с дачными традициями семьи за чаем из самовара с вареньем. 3. В завершении экскурсии побываешь ещё на одной старинной деревянной даче, где познакомишься с её нынешним владельцем — узнаешь, чем живёт дача сегодня, и послушаешь живую музыку старинных роялей, фисгармонии и даже органа. На экскурсии будут много ходить пешком, рассчитывай свои силы. Старт на станции Кратово, завершение рядом с платформой Отдых. В стоимость входит: экскурсия-прогулка, экскурсии на двух дачах, 2 чаепития с перекусом. Для любых вопросов связывайся с организатором по телефону.

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