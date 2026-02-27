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Экскурсия в Большой театр с гидом и фотографом

Театральная пл., 1,

Начало:

Завершение:

7500₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Это не просто экскурсия, это возможность заглянуть в совершенно иной мир: ведь жизнь театра идёт полным ходом, она не останавливается и не замирает на время экскурсии. Артисты балета что-то репетируют, техники устанавливают декорации к вечернему спектаклю. Ты увидишь ежедневную жизнь грандиозного, известного на весь мир театра и, конечно, тебе сделают уникальные фотографии. Экскурсия откроет тебе такие факты: — Над исторической сценой Большого располагается настоящая звонница с 35 позолоченными церковными колоколами 17 века — На воссоздание исторического занавеса ушло более 500 кг золота в виде золотых нитей — Увидишь правительственную и Императорскую ложи вместе с секретной ложей Сталина — Узнаешь историю Большого театра от основания в 1776 году до последней реконструкции, завершившейся в 2012 году Всю экскурсию тебя будет сопровождать фотограф.

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