Это не просто экскурсия, это возможность заглянуть в совершенно иной мир: ведь жизнь театра идёт полным ходом, она не останавливается и не замирает на время экскурсии. Артисты балета что-то репетируют, техники устанавливают декорации к вечернему спектаклю. Ты увидишь ежедневную жизнь грандиозного, известного на весь мир театра и, конечно, тебе сделают уникальные фотографии. Экскурсия откроет тебе такие факты: — Над исторической сценой Большого располагается настоящая звонница с 35 позолоченными церковными колоколами 17 века — На воссоздание исторического занавеса ушло более 500 кг золота в виде золотых нитей — Увидишь правительственную и Императорскую ложи вместе с секретной ложей Сталина — Узнаешь историю Большого театра от основания в 1776 году до последней реконструкции, завершившейся в 2012 году Всю экскурсию тебя будет сопровождать фотограф.