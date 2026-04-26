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Театральная история Москвы: от балагана до иммерсива

Театральная площадь, 1 (около крайней левой колонны Большого театр)

Начало:

Завершение:

от 850₽ до 990₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Отправься в увлекательное путешествие в волшебный мир великих режиссёров и драматургов, знаменитых актёров и оперных певцов, заслуженных прим и премьеров, выдающихся антерпренеров и меценатов русского театра. А начнётся путешествие с начала всех театральных начал — от Театральной площади, на которой одной аж три действующих и два неслучившихся театра. Здесь ты почувствуешь атмосферу первых театров — «балаганов», в которых артисты не знали текст, а спектакли выходили без репетиций. В Камергерском переулке ты проведаешь великих театральных реформаторов — Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко и узнаешь, как они придумали новый театр, чем он принципиально отличался от остальных, и почему всё-таки театр начинается с вешалки. На Большой Дмитровке ты встретишь лучшую Кармен всех времён и народов, узнаешь много нового о великом русском балете, фуэте, пачках и шопенках. Рассмотришь настоящие балетные пуанты и догадаешся, почему труд артиста балета приравнивался к труду шахтёра. И это далеко не всё. Продолжительность: 2 часа

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