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Экскурсия с экспертом и фотографом. Большой театр

Театральная пл., 1,

Начало:

Завершение:

7500₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

История и архитектура главного театра страны, интерьеры всемирного известного зрительного зала, анфилады фойе, репетиционные и подземные залы. Как проходили коронационные театральные торжества? Какие истории стоят за легендарными квадригой, люстрой и венецианской мозаикой? И почему партер не является престижным? Гидом по тайным тропам театра станет человек, который провёл на них более двадцати лет, подлинный «гений места». Эксперт предпочёл не раскрывать все карты — и подготовил несколько сюрпризов в программе.

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