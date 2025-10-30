История и архитектура главного театра страны, интерьеры всемирного известного зрительного зала, анфилады фойе, репетиционные и подземные залы. Как проходили коронационные театральные торжества? Какие истории стоят за легендарными квадригой, люстрой и венецианской мозаикой? И почему партер не является престижным? Гидом по тайным тропам театра станет человек, который провёл на них более двадцати лет, подлинный «гений места». Эксперт предпочёл не раскрывать все карты — и подготовил несколько сюрпризов в программе.