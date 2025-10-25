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Экскурсия по Китай-городу: путешествие в историю купечества

улица Варварка, 15с2

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Завершение:

1500₽
Возраст 6+

Про событие

Прогулка по самому сердцу старой Москвы — там, где шумит Никольская, деловая Ильинка хранит дух купцов, а за поворотом открываются виды Варварки и старинных храмов. Историк и гид Юлия проведёт тебя по местам, где когда-то кипела торговля, пахло свежей выпечкой и слышались истории купцов, поваров и богачей с Охотного ряда. Во время экскурсии узнаешь: - где москвичи завтракали «до журавлей»; - кто приучил всю страну мыться и благоухать ароматами цветов; - какие налоги платили за пасхальную службу; - как дурили москвичей ловкие купцы; - и какая церковь задала тон всей московской архитектуре XVII века. Заглянешь в непарадные дворики, полюбуешься архитектурой и заново откроешь для себя Москву. Средства от участия будут направлены на поддержку подопечных Благотворительного фонда «Образ жизни» — детей и взрослых с инвалидностью.

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