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Особняк Стахеева: золотые тайники и битва экстрасенсов

Лермонтовская площадь

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Завершение:

от 2350₽ до 2550₽
Возраст 6+

Про событие

Особняк золотопромышленника Николая Стахеева — это вызывающе роскошно и совершенно оригинально. Он пережил без потерь войны и революции 20 века, сохранив свои умопомрачительные интерьеры в первозданном виде. Этот особняк — под стать своему эксцентричному хозяину, который входил в двадцатку самых богатых людей Российской империи, продавал акции своих компаний самому императору, страстно проигрывал миллионы в казино и «скупал» целые кварталы в Москве. Ему удалось заключить сделку с самим Феликсом Дзержинским, спрятать свои несметные сокровища и стать прототипом Кисы Воробьянинова в романе Ильфа и Петрова «12 стульев» (но это не точно). Такой человек построил для себя не просто особняк — эксклюзивный дворец. Роскошный инкрустированный паркет из драгоценных пород дерева, сложные потолки с чудесной росписью и изящной лепниной, необыкновенные витражи, резные камины, оригинальные шёлковые обои на стенах, подлинные гигантские люстры с подъёмными механизмами и даже японская сакура (прямо как настоящая). Ты поднимешься по беломраморной лестнице в «греческий» холл со светильниками в виде сфинксов и заглянешь в главные комнаты особняка: торжественный белый зал, оборудованный потайным лифтом для слуг, оригинальную «мавританскую» курительную комнату и даже рабочий кабинет Николая Стахеева. Тебя закружат в вихре безудержной роскоши. Тебе расскажут: — как разбогатела семья Стахеевых и какую роль в этом играло лошадиное дыхание — что за богиня ночи встречала пожилого картёжника — за что Стахеев удостоился персональной пенсии в казино Монте-Карло — как связаны дети железнодорожников с современными экстрасенсами Этот особняк позволит увидеть всё лучшее сразу, потому что такой безудержной роскоши (к тому же совершенно оригинальной) больше невозможно нигде увидеть! Продолжительность: 1,5 часа (1 час внутри особняка и 30 минут снаружи). Для того, чтобы было хорошо слышно экскурсовода, прогулка проходит с использованием индивидуальных радиогидов (возьми с собой обычные проводные наушники с круглым разъемом или получи одноразовые на экскурсии).

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