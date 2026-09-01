Ну что, по пивку? Что тебя ждёт: — Тур в сопровождении экскурсовода по всем этапам производства пива — Узнаешь о процессе его создания — от затирания до разлива в бутылку — Во время экскурсии посетишь: ш﻿оу-рум, варочный цех, ц﻿ех брожения, лабораторию, цех фильтрации, цех розлива и склад готовой продукции. — Дегустация четырёх сортов пива Важно: в некоторых помещениях может быть жарко или холодно. Важное: Стандартный тур в выходной день: на каждого гостя отдельный билет (свою группу набирать не надо). Стандартный тур в будний день: по одному билету проходит компания до 5 человек. Как добраться? — На личном транспорте — На общественном транспорте — Бесплатный автобус от метро «Медведково» отправляется: в выходные — за 40 минут, в будни за 30 минут до начала экскурсии. Более подробную информацию по поводу билетов и адреса можно посмотреть по кнопке «Купить билет».