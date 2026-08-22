Шоколадные корпуса, карамельные переулки, конфетные дворики — самый сладкий город-фабрика вот уже полтора века как раскинулся на «золотых» берегах Москва-реки. Пусть сейчас это уже не фабрика, а модный арт-кластер, и многое осталось в его прошлом, шоколадные истории всё еще звучат в его красно-кирпичных стенах наиболее органично. Здесь уже не пахнет шоколадом, но так и тянется рука шелестеть фантиками конфет. А ещё слушать о шоколадном короле Фердинанде Эйнеме и его партнере Юлиусе Гейсе. О том, как благодаря их усердию и креативу фабрика стала поставщиком двора Его Императорского Величества. И продолжала быть самой-самой любимой для уже советских мальчишек и девчонок. Будто раскусывая конфету, ты будешь познавать всю «начинку» истории фабрики и узнаешь о том: — как мальчик с битой превратился в идеологически правильную девочку с тузиком — почему работницы конфетного цеха пели песни на работе — как креативно подкатить к красивой девушке с помощью торта — почему любителям конфет «Мишка косолапый» была нужна советская сберкнижка — можно ли продать печеньки с помощью кадрили А ещё обязательно зайдёшь в чудом сохранившееся пространство дореволюционной конторы, роскошь и практичность которого абсолютно совпали с советским представлением об административном уюте. Удивительно, но уже больше ста лет в нём также стоят столы и работают люди. А ещё там есть потайная комната-сейф, камин и балкон с умопомрачительным видом на реку! Для того, чтобы было хорошо слышно экскурсовода, прогулка проходит с использованием индивидуальных радиогидов (можешь взять с собой обычные проводные наушники с круглым разъемом или получить одноразовые на месте).