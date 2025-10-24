От метро «Арбатская» до Торгсина. Отправляйся в интеллектуальное путешествие по самой известной улице Москвы! Тебя ждут не просто истории, а настоящая викторина: угадать песню Сюткина, вставить слово в цитату Морозовой и Булгакова, разгадать загадку Турандот и вспомнить советское кино. В конце всех ждёт небольшой, но приятный приз за смекалку. Готов проверить себя и увидеть Арбат с новой стороны? Для записи пиши в телеграм или вотсап.