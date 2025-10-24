ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Экскурсия-детектив по Арбату

Арбатская площадь, метро Арбатская, 8 выход

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+

Про событие

От метро «Арбатская» до Торгсина. Отправляйся в интеллектуальное путешествие по самой известной улице Москвы! Тебя ждут не просто истории, а настоящая викторина: угадать песню Сюткина, вставить слово в цитату Морозовой и Булгакова, разгадать загадку Турандот и вспомнить советское кино. В конце всех ждёт небольшой, но приятный приз за смекалку. Готов проверить себя и увидеть Арбат с новой стороны? Для записи пиши в телеграм или вотсап.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста