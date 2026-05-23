Человеческие предки жили в самых разных экологических условиях. Это, с одной стороны, делает современного человека экологическим универсалом, а с другой — всё же накладывает определённые ограничения. Большую часть биологической истории предки людей были обитателями тропиков, что отразилось на морфологии и физиологии. Освоение холодных широт пришлось на эпохи, когда культура уже в значительной степени нивелировала климатические воздействия. Жизнь в современных урбанизированных условиях совершенно не соответствует никаким условиям в прошлом, что вызывает дезадаптацию. Построение комфортной среды обитания будущего невозможно без знания о адаптационных пределах. Кто рассказывает? Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.