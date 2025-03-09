Внимание! Места на 7.03 закончились. Дополнительная дата мастер-класса: 9.03 Тебя приглашают на встречу, посвященную понятию женственности. Про что для тебя женственность? Или что значит быть женщиной? Феминность многогранна и меняется в зависимости от внутреннего состояния, культурных и социальных факторов. На встрече «Эклектичная женственность» ты попробуешь выразить через творчество своё представление о феминности. Вместе с психологом и коллажисткой Екатериной, ты погрузишься в процесс, исследуешь свои чувства и создашь коллаж. Все материалы предоставляются. Места бронируются по предоплате.