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Екатерина Марчук: «Как не замерзнуть на Крайнем Юге?»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Все с детства слышали, что на противоположном конце Земли есть шестой материк под названием «Антарктида». Но сколько людей на нем побывало? Почему столько стран имеют там свои станции? Почему материк все ещё никому не принадлежит? Кто изучает Антарктику и зачем? Лектор: Марчук Екатерина - метеоролог, младший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, создательница подкаста «Учёные жёны», популяризатор науки. Количество мест ограничено.

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