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Эхо летнего солнца: коллажная арт-терапия с психологом

«Эвергрин», Шмитовский проезд, 19

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Коллажная терапия, которая поможет тебе ассимилировать переживания и тепло уходящего лета. На эту встречу ты можешь принести свои летние «артефакты»: фото, билеты, засушенные цветы. Ты сможешь добавить их в коллаж-воспоминание. Встречу ведёт коллажистка и психолог Екатерина — в уютной и безопасной атмосфере ты сможешь замедлиться, услышать внутренние импульсы и создать образ, который станет твоим личным символом. Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa Свою работу ты заберешь с собой.

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