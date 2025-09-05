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Про событие
Коллажная терапия, которая поможет тебе ассимилировать переживания и тепло уходящего лета. На эту встречу ты можешь принести свои летние «артефакты»: фото, билеты, засушенные цветы. Ты сможешь добавить их в коллаж-воспоминание. Встречу ведёт коллажистка и психолог Екатерина — в уютной и безопасной атмосфере ты сможешь замедлиться, услышать внутренние импульсы и создать образ, который станет твоим личным символом. Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa Свою работу ты заберешь с собой.
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