Предновогодняя лекция историка, автора подкаста «При царе Горохе» Никиты Исанова о мельчайших событиях, которые могут повлиять на весь ход истории. Действительно ли самое незначительное влияние на хаотичную систему может иметь большие и непредсказуемые последствия? Может ли обычное мыло привести к началу Золотой лихорадки в Калифорнии? А простой пекарь случайно изменить облик целого города? Ты увидишь: жизнь порой гораздо изобретательнее любых, даже самых хороших и талантливых книг или фильмов?. Кстати, при чём здесь парадокс убитого дедушки? И что хотели сказать создатели «Назад в будущее»? Существует ли на самом деле «эффект бабочки» и если да, то как часто мы встречаемся с ним в нашей жизни? Кто его придумал и кто рассказал о нём миру? Тебя ждёт загадочная, таинственная, но очень интересная история с красивым названием «Эффект бабочки». Кто рассказывает? Никита Исанов?. Историк, автор популярного исторического подкаста «При царе Горохе».