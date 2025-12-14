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Эффект бабочки

Камергерский пер. д.6/5 стр.3

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Предновогодняя лекция историка, автора подкаста «При царе Горохе» Никиты Исанова о мельчайших событиях, которые могут повлиять на весь ход истории. Действительно ли самое незначительное влияние на хаотичную систему может иметь большие и непредсказуемые последствия? Может ли обычное мыло привести к началу Золотой лихорадки в Калифорнии? А простой пекарь случайно изменить облик целого города? Ты увидишь: жизнь порой гораздо изобретательнее любых, даже самых хороших и талантливых книг или фильмов?. Кстати, при чём здесь парадокс убитого дедушки? И что хотели сказать создатели «Назад в будущее»? Существует ли на самом деле «эффект бабочки» и если да, то как часто мы встречаемся с ним в нашей жизни? Кто его придумал и кто рассказал о нём миру? Тебя ждёт загадочная, таинственная, но очень интересная история с красивым названием «Эффект бабочки». Кто рассказывает? Никита Исанов?. Историк, автор популярного исторического подкаста «При царе Горохе».

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