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Про событие
Дьявол носит Прада 20 лет. Вспоминают как это было. Главная героиня Энди устраивается помощницей к законодательнице моды Миранде Пристли. В погоне за ней и выполнением ее поручений Энди полностью меняется, теряя своих близких и себя. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
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