Дьявол носит Прада 20 лет. Вспоминают как это было. Главная героиня Энди устраивается помощницей к законодательнице моды Миранде Пристли. В погоне за ней и выполнением ее поручений Энди полностью меняется, теряя своих близких и себя. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.